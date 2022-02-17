Франция

Стали известны причины отстранения вингера Динамо от тренировок с французским клубом.

Накануне Труа объявила об исключении из команды нападающего Жерсона Родригеса, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

Данное решение клуба из Лиги 1 было принято "в качестве меры предосторожности". Большей информации Труа не предоставила, однако пресс-служба пообещала более подробно сообщить о данной ситуации в ближайшее время.

Как сообщает авторитетное издание L’Équipe, исключение Жерсона из команды стало следствием систематических случаев нарушения режима, ввиду чего футболиста уже лишили бонуса этики, предусмотренного по контракту.

С приходом Бруно Ирлеса на пост главного тренера Труа футболисту Динамо предоставили второй шанс, однако несоблюдение установленных правил от 26-летнего люксембуржца продолжились.

Теперь между руководством и Жерсоном состоится личная беседа, результатом которой может стать окончательное прекращение арендного соглашения и возвращение вингера в расположение киевского Динамо.

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