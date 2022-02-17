Франция

Парижский гранд предлагает французскому вингеру рекордную зарплату.

Пари Сен-Жермен не оставляет попыток подписать с лидером своей команды Килианом Мбаппе новый контракт.

Нынешнее соглашение 23-летнего француза с парижским грандом истекает летом 2022 года, поэтому руководство клуба пытается всячески убедить футболиста продлить его с улучшенными финансовыми условиями.

Однако, как сообщает журналист Адриан Гренье, ПСЖ на данном этапе не удается никак сохранить Мбаппе. Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи даже пытается задействовать свои связи, но пока все эти попытки безуспешны.

По информации источника, Килиан Мбаппе уже успел отклонить два предложения Пари Сен-Жермен, по одному из которых он мог бы зарабатывать 45 миллионов евро в год.

Ранее появилась информация, что парижский гранд готов пойти на крайние меры и предложить французскому вингеру зарплату в 50 миллионов фунтов за сезон (почти 60 млн евро), что может сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире.