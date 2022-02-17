Франция

Парижане не хотят расставаться со звездным форвардом.

ПСЖ готов предложить нападающему Килиану Мбаппе невероятную зарплату в надежде удержать его в клубе.

Как сообщает издание The Independent, руководство ПСЖ готово платить форварду около одного миллиона фунтов в неделю или 50 миллионов фунтов в год. Таким образом парижане хотят отбить интерес со стороны других клубов, включая мадридский Реал, которые и близко не смогут предложить ему такие условия.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "красно-синих", забив 22 гола и совершив 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подписал предварительный контракт с Реалом.