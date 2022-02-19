Франция

Итальянский голкипер в интервью изданию The Telegraph рассказал о решении присоединиться к ПСЖ и вспомнил о победе на Евро-2020.

Джанлуиджи Доннарумма высокий. Очень высокий. Официально его рост составляет 196 см, когда он проходит через двери на тренировочной базе Пари Сен-Жермен, ему приходится наклоняться.

Легко представить, как он нагоняет страх на соперников, когда занимает место в рамке ворот со своими физическими данными, которые больше подходят для игрока НБА. Так произошло в решающей серии пенальти в финале Евро-2020, когда он разбил сердца английских болельщиков.

"Мне жаль вас", — говорит итальянец с широкой улыбкой, когда в беседе возникла эта тема. Доннарумма не праздновал драматический сейв после удара Букайо Сака, но об этом позже.

Доннарумма согласился на эксклюзивное интервью для Telegraph Sport накануне встречи с мадридским Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов, и ответил на вопросы о судьбоносном решении присоединиться к французскому гранду, о тренировках вместе с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе, о своем бесстрашии и о том, почему он не мог пойти по стопам своего отца, Альфонсо, и стать плотником.

"Это была катастрофа! — рассказывает Доннарумма с улыбкой. — Время от времени я помогал ему, но спустя 10 минут он выгонял меня. Если честно, отец был больше рад, когда я не пытался помочь ему, потому что я лишь отнимал у него время. Это было просто не для меня".

Доннарумма — родные и близкие называют его Джиджо — применял свои руки с большей пользой в другом занятии. Для него это всегда был футбол и всегда позиция голкипера. "Это всегда вызывало у меня восхищение, — рассказывает Доннарумма на итальянском через переводчика. — Я начинал вместе с дядей (Энрико Альфано), когда был еще совсем маленьким, мой брат Антонио также стал голкипером, а после — был мой наставник, Эрнесто Ферраро. Я называю его наставником, а не тренером для вратарей. Благодаря ему я достиг нынешних успехов, потому что он всегда верил в меня. Он заставлял меня тренироваться каждый день, весь день".

"Отличаются ли голкиперы? Мы все немного сумасшедшие! — говорит Доннарумма. — У нас все немного по-другому, потому что позади голкипера лишь пустая сетка, поэтому всегда нужно оставаться сфокусированным, даже когда твоя команда владеет мячом и атакует. Ты должен попытаться предугадать, что может произойти, а это требует огромного количества психологических усилий. Это очень сложная задача и требует большой отдачи".

Этот характер, по его словам, является одним из его главных преимуществ. Именно благодаря этому качеству его в 15-летнем возрасте уже позвали в сборную Италии U-17. Его пульс перед дебютным матчем составлял лишь 40 ударов в минуте — он не переживал перед таким событием. У Доннаруммы имеется одно слово, чтобы описать свой подход к футболу.

"Бесстрашие, — говорит он. — Я не позволяю кому-либо или чему-либо влиять на меня. Я полностью сосредоточен на игре. Я даже не думаю о том, против кого мы играем. Именно это и означает бесстрашие".

Благодаря такому подходу Доннарумма обеспечил себе стремительный карьерный путь. Еще находясь в академии АСД Наполи в родном городе Кастелламмаре-ди-Стабия, что находится возле Помпеи, он быстро заявил о себе, как об игроке с потенциалом выступлений на топ-уровне, не в последнюю очередь благодаря своим физическим данным.

Уже в 11 лет его рост составлял 187 сантиметров, из-за чего его матери, Марии, приходилось носить с собой его свидетельство о рождении, чтобы переубедить скептиков. В 13 лет он уехал из дому и перешел в Милан, а уже в 16 дебютировал в Серии А — при этом мячи ему подавал его партнер по команде из академии. Спустя год он дебютировал за сборную Италии, а к 22 годам получил звание лучшего голкипера мира и, по мнению многих, стал главным претендентом на то, чтобы стать первым голкипером после Льва Яшина, который получит Золотой мяч. В конце февраля ему исполнится лишь 23 года.

"Я всегда был взрослым, не в последнюю очередь из-за того, что мне пришлось быстро взрослеть, потому что я уехал из дому в 13 лет. Это нормально, что в таком случае ты становишься мужчиной раньше, — объясняет он. — Но моя цель — всегда выигрывать как можно больше".

Именно поэтому он ушел из Милана — под гул болельщиков клуба — в конце прошлого сезона, когда истек его контракт, и подписал пятилетнее соглашение с ПСЖ, хотя у них уже был вратарь мирового класса в лице Кейлора Наваса. Он уверяет, что между ними нет вражды — лишь здоровая конкуренция.

"В ПСЖ следили за мной длительное время, они всегда демонстрировали, насколько я важен для них, — объясняет Доннарумма. — Я знаю, что здесь проявляли большую уверенность во мне, поэтому я выбрал ПСЖ, потому что здесь невероятная обстановка. Здесь невероятная команда, большие амбиции, поэтому все указывало на то, что переход в ПСЖ был частью моей судьбы".

В команде выступают Месси, Мбаппе и Неймар. Каково это тренироваться вместе с такими игроками?

"Эти топ-игроки, конечно, произвели на меня впечатление!, — рассказывает Доннарумма с улыбкой. — Я уже привык к тренировкам с ними и стараюсь сделать так, чтобы они забивали как можно меньше. Естественно, люди ожидают от нас многого. Но нужно сказать, что мы хорошо справляемся с этим давлением, мы знаем, что можем делать невероятные вещи, мы сохраняем спокойствие и хорошо работаем, чтобы добиться максимальных результатов — возможно, выиграть Лигу чемпионов".

Доннарумма с радостью называет тех, кто больше всех повлиял на него, — его брат, в чью честь он взял 50-й номер в ПСЖ, который старше него на 9 лет и который выступал под этим номером в Милане, а также Джанлуиджи Буффон, который выступал в составе ПСЖ и посоветовал ему перебраться в Париж.

"Даже, когда он сам выступал здесь, он рассказывал мне о клубе, положительно о нем отзывался, о его истории, о Париже как городе. Все это, конечно, помогло мне принять решение".

Каково же это идти по стопам Буффона? "Было очень сложно, Джиджи — для мне идол, он был лучшим голкипером мира, он написал целую страницу в истории футбола. Но и он высоко меня оценивает, он знает, что я могу достичь многого".

Прошлым летом Доннарумма, конечно, был одним из ключевых игроков сборной Италии на ее первом триумфальном турнире после 2006 года, когда Буффон стал победителем чемпионата мира. Какие у него были ощущения после победы на Евро-2020?

"Огромная радость, — отвечает Доннарумма. — В сложные моменты мы объединяемся, мы боремся вместе, мы знаем, что означает идти на жертвы ради команды, и все это позволило нам воплотить наши мечты и выиграть чемпионат Европы. Это неописуемо, правда".

Ранее Федерико Кьеза, партнер Доннаруммы по национальной команде, признавался, что боялся того, что Англия выиграет серию пенальти после того, как Джордан Пикфорд отразил удар Жоржиньо.

"Ну, для меня еще ничего тогда не закончилось!" — говорит Доннурумма. Он уже до этого нырнул в левый угол, чтобы отбить удар Джейдона Санчо, заставил промахнуться Маркуса Рашфорда, а также еще раз выпрыгнул влево, чтобы отразить удар Сака. Италия выиграла, но Доннарумма остался спокоен, как и после предыдущих ударов.

Объяснение простое. "Я не знал, последний ли это был удар!" — уверяет Доннарумма. Он понял, лишь когда увидел, что его партнеры по команде рванули к нему. Но даже тогда он не двинулся.

"Я пытался найти взглядом арбитра, чтобы увидеть, засчитали ли сейв, потому что при ВАР нужно держать ноги на линии. Поэтому я пытался выяснить, все ли было в порядке, но затем я увидел, как партнеры бегут ко мне, тогда я запрыгал от счастья. Мне жаль англичан, но в футболе так происходит…"

После окончания матча Доннарумма, который ни разу не проиграл в серии пенальти, выиграв в пяти из пяти случаев, получил звание лучшего игрока турнира.

"Я всегда мечтал о том, чтобы стать лучшим голкипером мира,— заявляет он. — Но сейчас сложность заключается в том, чтобы соответствовать этому уровню, поэтому это для меня не финиш, а лишь стартовая точка.

Мне нужно еще многое сделать, мне еще есть, куда развиваться. Это большой источник сил, который унесет меня еще дальше".

The Telegraph, перевод: Сергей Сакара