Франция

Страж ворот Нанта стал героем поединка.

В рамках 25 тура французской Лиги 1 ПСЖ сенсационно уступил Нанту со счетом 1:3.

Авторитетное французское издание L’Équipe оценило действия футболистов на поле и выделило лучшего и худшего игрока матча.

Лучшим игроком матча стал вратарь Нанта Альбан Лафонт. Его действия оценены в 10 баллов по шкале от 1 до 10.

Худшим игроком встречи стал хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум с оценкой 2. У Лео Месси, к слову, 4 балла в активе, а у Килиана Мбаппе — 3.

Напомним, матч против Нанта стал юбилейным для Лионеля Месси в клубной карьере.