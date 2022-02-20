Франция

Аргентинец провел юбилейный поединок в карьере.

В рамках 25 тура французской Лиги 1 ПСЖ сенсационно уступил Нанту со счетом 1:3.

Этот поединок оказался юбилейным, 800 для звезды парижан Лионеля Месси в клубной карьере.

К слову, в воротах вратаря Нанта Альбана Лафонта аргентинец так и не отметился. На его счету в предыдущих 799 играх 679 голов и 273 результативные передачи.

В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.

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