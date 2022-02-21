Мерсисайдцы больше не претендуют на французского нападающего.
Килиан Мбаппе, getty images
21 февраля 2022, 19:30
Ливерпуль долгое время рассматривал возможность подписания нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.
Однако как сообщает Sport.es, мерсисайдцы уже вышли из гонки за французским бомбардиром.
Источник утверждает, что на Килиана Мбаппе пока что претендует только Реал — никто не готов бороться с мадридцами.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "красно-синих", забив 22 гола и совершив 16 ассистов.
Напомним, что Пари Сен-Жермен пока не удается убедить Килиана Мбаппе продлить контракт.