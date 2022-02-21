Франция

Мерсисайдцы больше не претендуют на французского нападающего.

Ливерпуль долгое время рассматривал возможность подписания нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.

Однако как сообщает Sport.es, мерсисайдцы уже вышли из гонки за французским бомбардиром.

Источник утверждает, что на Килиана Мбаппе пока что претендует только Реал — никто не готов бороться с мадридцами.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 32 поединка в футболке "красно-синих", забив 22 гола и совершив 16 ассистов.

Напомним, что Пари Сен-Жермен пока не удается убедить Килиана Мбаппе продлить контракт.