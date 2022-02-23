Франция

Полузащитник объяснил свою позицию.

Летом 2021 года нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум пополнил состав французского Пари Сен-Жермен в качестве свободного агента, после ухода из английского Ливерпуля.

Однако, в столице Франции выступления 31-летнего футболиста не баловали зрителей регулярностью, что в итоге вылилось в достаточно скандальное интервью, во время которого игрок выразил мнение о том, что он не может быть доволен текущим положением дел.

Поскольку волна обсуждений и соответствующей критики в адрес Вейналдума поднялась достаточно быстро, Жоржиньо был вынужден выступить с дополнительным объяснением своих слов.

"Дело в том, что, когда я давал это интервью, я был просто немного разочарован тем, как шли дела в спортивном плане в начале сезона, на личном уровне.

В этот период многие думали, что я не был счастлив в клубе, хотя на самом деле был счастлив. Меня просто не устраивало игровое время, которое мне давали в то время.

Журналист спросил меня: "Вы довольны своим игровым временем?" Нет, я не был доволен. Я думаю, что любой игрок, который проводит больше времени сидя на скамейке запасных, чем на поле, не будет удовлетворен такой ситуацией.

СМИ истолковали мои слова, сказав, что я недоволен ПСЖ, что было абсолютно не так.

Чтобы сформировать хорошую команду, нужно время, вы должны узнать друг друга. Учитывая ресурсы клуба, все ожидают, что мы выиграем все, но это не так.

Я могу говорить по собственному опыту, потому что я присоединился к строящейся команде, когда в свое время подписал контракт с Ливерпулем", — заключил нидерландец.

Отметим, что в текущем сезоне Вейналдум сыграл 27 матчей (1408 минут), забив три гола и отдав две голевые передачи.