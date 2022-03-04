Франция

Наставник ПСЖ висловився напередодні матчу Ліги 1.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно прокоментував майбутній поєдинок у Лізі 1 проти Ніцци.

Спеціаліст вважає, що зараз не варто думати про матч 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала, адже потрібно правильно ставити приорітети.

"В другому поєдинку проти Реалу нам не буде вистачати декількох футболістів. Саме зараз я не думаю про цей матч, ми повинні зусередитись на зустрічі із Ніццею. Треба обрати правильну тактику для перемоги.

Ми повинні бути поважними до всіх турнірів, у яких приймаємо участь. Найкращій спосіб подготуватися до Ліги Чемпіонів — зусередитись на внутрішніх турнірах", — наводить слова Почеттіно офіційний сайт ПСЖ.

Поєдинок Ніцца — ПСЖ буде зіграний в суботу, 5 березня о 22:00 за київським часом.

Що стосується зустрічі із "вершковими", то матч-відповідь між ПСЖ і Реалом відбудеться в середу, 9 березня. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь парижан.