Бразилець пов'язує своє майбутнє з паризьким клубом.
Маркіньйос, Getty Images
05 марта 2022, 10:59
Захисник Маркіньйос має найближчим часом продовжити угоду з ПСЖ, яка наразі розрахована до 2024 року.
"Ми ведемо перемовини з ПСЖ щодо подовження мого контракту. Сподіваюсь, все вирішиться швидко.
ПСЖ – це моє майбутнє. Леонардо знає про це. Прогрес йде хорошими темпами. Я поважаю клуб", – приводить слова Маркіньйоса журналіст Фабріціо Романо.
Цього сезону 27-річний гравець провів 28 поєдинків у складі парижан, відзначившись трьома голами і одним асистом.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував Кіліану Мбаппе новий контракт з мільйоном фунтів на тиждень.