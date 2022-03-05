Франция

Бразилець пов'язує своє майбутнє з паризьким клубом.

Захисник Маркіньйос має найближчим часом продовжити угоду з ПСЖ, яка наразі розрахована до 2024 року.

"Ми ведемо перемовини з ПСЖ щодо подовження мого контракту. Сподіваюсь, все вирішиться швидко.

ПСЖ – це моє майбутнє. Леонардо знає про це. Прогрес йде хорошими темпами. Я поважаю клуб", – приводить слова Маркіньйоса журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону 27-річний гравець провів 28 поєдинків у складі парижан, відзначившись трьома голами і одним асистом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував Кіліану Мбаппе новий контракт з мільйоном фунтів на тиждень.