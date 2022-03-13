Парижани перемогли вдома з рахунком 3:0.
Фото: twitter.com/girondins
13 марта 2022, 15:56
В матчі 28-го туру французької Ліги 1 ПСЖ впевнено переграв на своєму полі Бордо з рахунком 3:0.
Голами у складі парижан відзначились Кіліан Мбаппе, Неймар і Леандро Паредес.
Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко вийшов на поле на 68-й хвилині, замінивши Жана Онана.
ПСЖ – Бордо 3:0
Голи: Мбаппе, 24, Неймар, 52, Паредес, 61.
ПСЖ: Навас – Хакімі (Керер, 88), Маркіньос, Кімпембе, Мендес (Діалло, 84) – Паредес, Данілу Перейра, Вейналдум (Дракслер, 88) – Неймар, Мессі, Мбаппе.
Бордо: Пуссен – Грегерсен, Марсело, Ахмеходжич – Куатенг, Гілавогі, Онана (Ігнатенко, 68), Уден (Менса, 69) – Еліс (Мара, 68), Адлі (Ділросун, 81) – Хван (Ньянг, 80),
Попередження: Паредес – Гілавогі, Уден.