Франция

Контракт із футболістом розірвали.

Вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса, який виступав за Труа на правах оренди, вигнали з французького клубу.

Причина, за якою футболіста вигнали з Труа, — постійне порушення дисципліни.

Через поведінку футболіста відрахували ще 16 лютого, а зараз клуб офіційно розірвав з ним відносини.

У згоді між Динамо та Труа була опція викупу гравця за чотири мільйони євро. Ймовірно, він повернеться в Динамо після закінчення війни.

У цьому сезоні Ліги 1 люксембуржець зіграв 12 матчів за клуб, у яких забив один гол і віддав один асист.

Шановні співвітчизники! 24 лютого Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!