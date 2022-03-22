Франция

Французький клуб готовий до повернення гравця до Челсі.

Емерсон Палм'єрі проводить поточний сезон на правах орендної угоди з Челсі у складі французького Ліона.

Як повідомляє видання Foot Mercato, "ткачі" не мають наміру підписувати футболіста збірної Італії на постійній основі.

Зазначимо, що в поточному сезоні Емерсон Палм'єрі провів 29 поєдинків, у яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше сам італійський футболіст виявив бажання продовжити виступи за Ліон.