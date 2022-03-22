Французький клуб готовий до повернення гравця до Челсі.
Емерсон Палм'єрі, getty images
22 марта 2022, 19:32
Емерсон Палм'єрі проводить поточний сезон на правах орендної угоди з Челсі у складі французького Ліона.
Як повідомляє видання Foot Mercato, "ткачі" не мають наміру підписувати футболіста збірної Італії на постійній основі.
Зазначимо, що в поточному сезоні Емерсон Палм'єрі провів 29 поєдинків, у яких відзначився голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше сам італійський футболіст виявив бажання продовжити виступи за Ліон.