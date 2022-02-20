Итальянец прокомментировал ситуацию с клубами.
Эмерсон Палмьери, Getty Images
20 февраля 2022, 14:57
Защитник Лиона Эмерсон Палмьери объяснил отказ возвращаться в расположение Челси в январе и заявил о желании остаться во французском клубе.
"Я не вернулся в Челси, потому что пообещал Жуниньо, что останусь до конца сезона. Я держу свое слово. Мне нравится в Лионе, хочу оставаться здесь.
Сложно сказать, что будет в следующем сезоне. Все зависит от клубов, но мне нравится здесь", – приводит слова Эмерсона издание Evening Standard.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке "ткачей", отличившись одним голом и одним ассистом.
Напомним, Лион отказал Челси в досрочном возвращении Эмерсона в минувшее трансферное окно.