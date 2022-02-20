Франция

Итальянец прокомментировал ситуацию с клубами.

Защитник Лиона Эмерсон Палмьери объяснил отказ возвращаться в расположение Челси в январе и заявил о желании остаться во французском клубе.

"Я не вернулся в Челси, потому что пообещал Жуниньо, что останусь до конца сезона. Я держу свое слово. Мне нравится в Лионе, хочу оставаться здесь.

Сложно сказать, что будет в следующем сезоне. Все зависит от клубов, но мне нравится здесь", – приводит слова Эмерсона издание Evening Standard.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке "ткачей", отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, Лион отказал Челси в досрочном возвращении Эмерсона в минувшее трансферное окно.