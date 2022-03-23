Франция

Футболіст ПСЖ висловився щодо свого партнера по команді.

Півзахісник Парі Сен-Жермен та збірної Італії Марко Верратті висловився щодо виступів свого партнера по команді Джанлуіджи Доннарумми.

До того ж, футболіст прокоментував помилку воротаря в матчі-відповіді проти мадридського Реалу, котора коштувала команді пропущенного м'яча.

"Доннарумма вибачився перед партнерами — він особливий хлопець. Вже наступного дня всі забули про цей момент, а Джанлуіджи був повністю у тренувальному процесі.

Не забувайте його виступ на Євро-2020. Це один з найкращих воротарів світу", — наводить коментар Верратті FIGC.

Раніше повідомлялось, що Ювентус поновив свій інтерес до голкипера ПСЖ.