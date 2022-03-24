Франция

Французи не бажають платити компенсацію наставнику за можливе звільнення.

Боси Парі Сен-Жермен не можуть бути задоволеними поточним сезоном у виконанні команди та вже готують план на випадок звільнення Маурісіо Почеттіно з поста головного тренера команди.

Аргентинський фахівець, згідно з інформації ЗМІ, веде перемовини з Манчестер Юнайтед, котрий у свою чергу вибирає між Почеттіно та Тен Хагом.

Керівництво французського гранда сподівається, що "червоні дияволи" запросять саме їх поточного головного тренера — це позбавило б клуб необхідності платити компенсацію фахівцю за можливе звільнення, повідомляє The Telegraph.

Водночас, у ПСЖ готові запросити Те Хага в тому випадку, якщо саме Почеттіно очолить Манчестер Юнайтед.

Раніше Тен Хаг стверджував, що до закінчення сезону його не цікавлять пропозиції від інших клубів.