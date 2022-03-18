Нідерландський тренер висловився про своє майбутнє.
Ерік тен Хаг, getty images
18 марта 2022, 22:21
Манчестер Юнайтед планує запросити головного тренера Аякса Еріка тен Хага до найближчого літнього трансферного вікна.
Нідерландський тренер прокоментував інтерес з боку "червоних дияволів":
"Я просто зосереджений на цьому сезоні. Вся енергія вкладається в поточну команду. Я не думаю про наступний сезон.
Я хочу отримати максимум від поточного", — наводить слова Тен Хага авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
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