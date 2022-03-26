Франция

Французький гравець розповів про свій досвід від’їзду із країни агресора.

На початку березня поточного року суттєво побільшало гравців на ринку вільних агентів, що було спричинено початком чергового витку агресії проти України.

Іноземні футболісти із клубів країни-агресора почали шукати можливі шляхи для від’їзду до себе на Батьківщину через незгоду з політичними рішеннями суспільства, а, наприклад, Краснодар узагалі залишився без дев’ятьох своїх виконавців із закордонним паспортом.

До їх числа належить і 32-річний французький півзахисник Ремі Кабелла, який після цього так і не знайшов собі новий клуб для продовження кар’єри.

"Коли це все тільки починалося, ми взагалі не розуміли, що відбувається. Були якісь думки, що це все не справжнє та швидко заспокоється, а ми зможемо і надалі грати в футбол. Але ми швидко зрозуміли, що далі буде тільки гірше.

У той момент моя сім'я сказала мені: "Ремі, ти не повернешся до цієї країни, усе скінчено! Ти залишишся з нами". Особисто я просто хотів грати у футбол.

Нас ніхто не примушував залишати клуб. Вони самі надіслали нам необхідні документи, коли почав спливати термін контракту. Я чекав трохи більше тижня перед його підписанням. Мені хотілося подумати, поговорити про це із друзями, бо це означало, що я залишусь без зарплати. Але пріоритетом була безпека.

Я дуже добре ладнав з усіма, від президента до кухарів. У ідеалі я хотів би піти, вигравши титул або пройшовши кваліфікацію до Європи. Але обставини зробили це неможливим.

Досі не можу прийти до тями. Гравці надсилали одне одному повідомлення, звичайно, але мені хотілося фізично попрощатися з ними, потиснути їм руки. Ми ще побачимось колись, я сподіваюся", — заявив французький футболіст.

Нагадаємо, що Кабелла став відомим завдяки вдалим виступам у складі Монпельє, Марселя на Сент-Етьєна.