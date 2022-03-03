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Слідом за Криховяком та тренером Фарке команду покинула група легіонерів.

Вандерсон, Кайо, Ерік Боотхейм, Крістіан Рамірес, Жуніор Алонсо, Джон Кордоба, Віктор Классон та Реми Кабелла відмовились тренуватися у Краснодарі та мають намір залишити клуб — повідомляє Calciomercato.it.

Таке рішення футболісти прийняли у зв'язку з агресією РФ проти України за ініциативою Гжегожа Криховяка, який вже залишив клуб.

Раніше розірвав контракт із Коаснодаром головний тренер Даніель Фарке.

Клуб підтвердив, що контракти були припинені, але заявив, що це тимчасово