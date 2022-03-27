Франция

Футболіст не має багато ігрової практики.

Хавбек ПСЖ Юліан Дракслер влітку має бажання змінити клуб. Про це повідомляє Get French Football News.

Після матчу за збірну Німеччини проти Ізраїлю, де Дракслер провів на полі усі 90 хвилин, гравець поспілкувався зі ЗМІ.

"Я радий, що відіграв усі 90 хвилин. Це вперше за довгий час. Я все ще впевнений, що мені вистачає майстерності для виступу за збірну Німеччини.

Ситуація у ПСЖ в мене дуже непроста. Чесно кажучи, мені не вистачає ігрового ритму. Потрібно більше ігрової практики", — сказав Дракслер.

Цього сезону Дракслер зіграв за ПСЖ 22 поєдинки в усіх змаганнях, у яких забив два голи та віддав два асисти.