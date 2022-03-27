Франция

Футболіст запропонував вболівальникам підтримати гравця.

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас розкритикував фанаті ПСЖ, які освистували Мессі після вильоту клубу з Ліги чемпіонів.

"З Лео Мессі все просто – для мене він найкращий з тих, кого я бачив і з ким грав. Я бачив визначні речі у його виконанні. Мене самого освистували на Камп Ноу. Я розумію, що трапилося у ПСЖ, – фанати хочуть натиснути на гравців.

Те, що я бачив днями, коли над Неймаром насміхалися в момент втрати м'яча або свистели під час торкання – дуже негарно. Фанати виправдовують свист тим, що багато гравців платять. Вони програли Реалу, все зрозуміло, але хіба футболісти не хотіли перемогти? Це найважливіше.

Ми говоримо про гравця, який нещодавно перейшов до клубу. У ПСЖ ніколи не було такого футболіста. Краще бути вдячним, підтримувати його, а не тиснути. Цього сезону чи наступного ці хлопці подарують чудові моменти", — сказав Фабрегас.

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