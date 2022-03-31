Франция

Парижани зазнали невдачі під час переговорів.

Діючий чемпіон світу в складі збірної Франції, півзахисник лондонського Челсі Нголо Канте, під час кожного трансферного вікна є ласим кандидатом для посилення складу будь-якої х європейських команд топ-рівня.

Не стала виключенням й зимова пауза, під час якої 31-річний виконавець потрапив до переліку гравців, які б могли в підсумку посилити склад французького Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє місцева преса, "красно-сині" робили запити як до гравця, так і до його клубу, і якщо з Челсі бодай удалося розпочати якісь кроки до перемовин, то сам Канте швидко відмовився від переходу.

Зауважимо, що контракт Нголо завершується вже наприкінці наступного сезону, тому прийдешня літня трансферна компанія стане для Челсі останньою можливістю заробити на його продажу бодай якісь вагомі кошти.

Канте в поточному сезоні зіграв 31 матч, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.