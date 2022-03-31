Французький клуб зацікавлений у повноцінному трансфері вінгера Шахтаря.
twitter.com/OL
31 марта 2022, 19:13
Напередодні Ліон оголосив про підписання атакуючого півзахисника донецького Шахтаря Тете на правах оренди до кінця сезону.
Директор французького клубу Вінсент Понсо поділився емоціями від укладання орендної угоди із 22-річним бразильцем.
"Бажання гравця було вирішальним фактором. Я думаю, Тете відчув, що це клуб з амбіціями і цінностями".
"Тете гратиме у нас до кінця сезону. Але ми працюємо на середньострокову перспективу, тому хочемо залишити його і після завершення сезону. Для нас це найкращий варіант. Я вдячний його оточенню", — цитує слова Понсо прес-служба Ліона.
В сезоні-2021/22 Тете провів у футболці Шахтаря 28 матчів, в яких забив десять м'ячів та віддав дві результативні передачі.