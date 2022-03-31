Франция

Французький клуб зацікавлений у повноцінному трансфері вінгера Шахтаря.

Напередодні Ліон оголосив про підписання атакуючого півзахисника донецького Шахтаря Тете на правах оренди до кінця сезону.

Директор французького клубу Вінсент Понсо поділився емоціями від укладання орендної угоди із 22-річним бразильцем.

"Бажання гравця було вирішальним фактором. Я думаю, Тете відчув, що це клуб з амбіціями і цінностями".

"Тете гратиме у нас до кінця сезону. Але ми працюємо на середньострокову перспективу, тому хочемо залишити його і після завершення сезону. Для нас це найкращий варіант. Я вдячний його оточенню", — цитує слова Понсо прес-служба Ліона.

В сезоні-2021/22 Тете провів у футболці Шахтаря 28 матчів, в яких забив десять м'ячів та віддав дві результативні передачі.