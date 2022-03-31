Франция

Вінгер Шахтаря хоче залишитися у Ліоні після завершення оренди.

Напередодні Ліон оголосив про підписання атакуючого півзахисника донецького Шахтаря Тете на правах оренди до кінця сезону.

22-річний бразилець поділився емоціями від переїзду до клубу з французької Ліги 1.

"Я гравець з хорошим дриблінгом, швидкістю і завершенням. Мені подобається грати на правому фланзі, віддавати передачі, забивати. Останнім часом я готувався з тренером у Польщі, працював фізично. Я не можу дочекатися, щоб повернутися на поле. Останні кілька тижнів були важкими, але нарешті це закінчилось".

"Я дуже радий бути в команді як мінімум до 30 червня. Хочу залишитися в цьому клубі якнайдовше. Я хочу довше залишитися у цьому клубі".

"Я вже познайомився з тренером Петером Босом, це був важливий момент для мене. Я відчув велику прихильність. У його штабі є Клаудіо Касапа – це неймовірна людина. Він був моїм першим тренером у молодіжній збірній Бразилії", — цитує слова Тете прес-служба Ліона.

В сезоні-2021/22 Тете провів у футболці Шахтаря 28 матчів, в яких забив десять м'ячів та віддав дві результативні передачі.