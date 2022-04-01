Франция

Француз має варіанти продовження кар'єри.

Французький Ліон та каталонська Барселона зацікавленні в підписанні форварда Арсенала Олександра Ляказетта.

Барселона має декілька варіантів на літню трансферну кампанію, та Ляказетт — один з них. Про це повідомляє Diario Sport.

Що стосується Ліона, то відомо, що клуб контрактує з агентом футболіста, який вже захищав кольори клубу.

Відмітимо, що контракт Олександра Ляказетта з лондонським Арсеналом закінчується влітку 2022 року, та підписувати новий він, з великою долі ймовірності, не буде.

На його рахунку чотири голи та віддав сім результативних передач у 23 матчах Прем'єр-ліги цього сезону.