Франция

Катарський бізнес повністю поглинає флагмана французького футболу.

Французький Парі Сен-Жермен із нового сезону може отримати нового титульного спонсора, логотип якого в підсумку буде розміщено на ігрових футболках команди.

Як повідомляє місцеве видання L'Équipe, поточний спонсор "красно-синіх", один із найбільших готельних операторів світу — французький Accor, може поступитися місцем національній авіакомпанії Катару — Qatar Airways.

Перемовини про це наразі ведуться між зацікавленими сторонами, утім повідомляється, що суттєвого зростання прибутку ПСЖ від нового партнера не отримає.

Ідеться про суму в 60-70 млн євро на рік, які флагман французького футболу й без того отримував від свого поточного спонсору за розміщення його логотипу на ігровій формі.