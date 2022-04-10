Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.

У рамках 31-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен, який лідирує в турнірній таблиці, здобув розгромну перемогу над Клермоном, який є одним із претендентів на виліт.

Підопічні Маурісіо Почеттіно відправили у ворота аутсайдера шість м'ячів, причому по хет-трику на свій рахунок записали Кіліан Мбаппе та Неймар.

Клермону вдалося лише один раз відзначитися у ворота паризького гранду, а автором гола став Доссу

Огляд матчу:



Клермон – ПСЖ 1:6

Голи: Доссу (42) – Неймар (6, 71, пен, 83), Мбаппе (19, 74, 80)

Клермон: Десмас – Менді, Біллонг, Сейд, Зедадка – Гастьє, Маньє – Хауї (Да Кунья, 67), Бертом'є (Кіє, 67), Доссу (Аллевіна, 66) – Байо (Бускетс, 84)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш (Бернат, 85), Кімпембе (Керер, 79), Рамос, Хакімі (Ебімбе, 86) – Гуйє (Вейналдум, 67), Верратті (Мішю, 85), Данілу – Неймар, Мбаппе, Месси

Попередження: Гастьє – Неймар

Джерело: MEGOGO