Франция

Бельгієць може опинитися у Франції.

Нападник лондонського Челсі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку зацікавив ПСЖ. Про це повідомляє Sky Sports.

Парижани вже вийшли на керівництво "синіх" та ведуть перемовини щодо трансферу форварда.

Можливо, що саме Лукаку, який тільки влітку 2021 року перейшов до Челсі, має стати заміною Кіліана Мбаппе.

Головний тренер Томас Тухель, схоже, не проти того, щоб футболіст пішов, адже все частіше він залишає зіркового Лукаку на лаві запасних.

На рахунку Лукаку у цьому сезоні 32 матч в усіх змаганняхі, в яких він забив дев'ять голів.