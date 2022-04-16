Франция

Клуб бореться за виживання у Лізі 1.

Головний тренер французького Сент-Етьена Паскаль Дюпра після нещодавньої розгромної поразки від Лорьяна, влаштував зустріч з гравцями.

За інформацією GFFN, фахівець попросив гравців-муcульман, яких близько двох третин команди, припинити пост у Рамадан.

Він вважає, що голод для гравців під час Рамадану значно зменшить шанси клуба залишитись у Лізі 1. Наразі Сент-Етьєн — 18 у турнірній таблиці.

Зазначимо, що професійні футболісти мають права не дотримуватись Рамадану.