Закінчився матч чемпіонату Франції.
Тете, Ліон
17 апреля 2022, 19:55
В рамках 32 туру французької Ліги 1 Ліон на власному полі не помітив Бордо (3:1).
Голами за команду Петера Боша у першому таймі відзначались Дембеле, Токо Екамбі та Пакета. У другій половині гри забив Фавр, Токо Екамбі та Дембеле зробили по дублю. У гостей забив Мара з пенальті.
Відокремимо, що з перших хвилин за Ліон вийшов грати орендований у донецького Шахтаря вінгер Тете. Він не відзначився гольовими діями та був замінений на 73 хвилині.
Що стосується Данила Ігнатенка, який виступає за Бордо, то у цьому матчі він не приймав участі через перебір карток.
Ліон - Бордо 6:1
Голи: Дембеле, 20, 90+2, Токо Екамбі, 27, 68, Пакета, 34, Фавр, 46 — Мара, 84