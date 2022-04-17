Франция

Закінчився матч чемпіонату Франції.

В рамках 32 туру французької Ліги 1 Ліон на власному полі не помітив Бордо (3:1).

Голами за команду Петера Боша у першому таймі відзначались Дембеле, Токо Екамбі та Пакета. У другій половині гри забив Фавр, Токо Екамбі та Дембеле зробили по дублю. У гостей забив Мара з пенальті.

Відокремимо, що з перших хвилин за Ліон вийшов грати орендований у донецького Шахтаря вінгер Тете. Він не відзначився гольовими діями та був замінений на 73 хвилині.

Що стосується Данила Ігнатенка, який виступає за Бордо, то у цьому матчі він не приймав участі через перебір карток.

Ліон - Бордо 6:1

Голи: Дембеле, 20, 90+2, Токо Екамбі, 27, 68, Пакета, 34, Фавр, 46 — Мара, 84