Паризький гранд мають покинути Анхель Ді Марія, Мауро Ікарді та Леандро Паредес.
Леандро Паредес та Анхель Ді Марія, Getty Images
19 апреля 2022, 17:25
У майбутнє літнє трансферне вікно Парі Сен-Жермен планує здійснити чистку свого складу, під яку підпадуть низка футболістів з Аргентини. Про це повідомляє журналіст Адрієн Ґреньє з посиланням на L’ÉQUIPE.
За інформацією джерела, керівництво паризького гранду запропонувало півзахиснику Леандро Паредесу та центрфорварду Мауро Ікарді змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону.
Також "на валізах" вже сидить 34-річний вінгер Анхель Ді Марія, контракт якого спливає наступного літа.
Що стосується зіркового нападника Ліонеля Мессі, то на нього ця "аргентинська чистка" складу в ПСЖ не розповсюджується.