Франция

Паризький гранд мають покинути Анхель Ді Марія, Мауро Ікарді та Леандро Паредес.

У майбутнє літнє трансферне вікно Парі Сен-Жермен планує здійснити чистку свого складу, під яку підпадуть низка футболістів з Аргентини. Про це повідомляє журналіст Адрієн Ґреньє з посиланням на L’ÉQUIPE.

За інформацією джерела, керівництво паризького гранду запропонувало півзахиснику Леандро Паредесу та центрфорварду Мауро Ікарді змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону.

Також "на валізах" вже сидить 34-річний вінгер Анхель Ді Марія, контракт якого спливає наступного літа.

Що стосується зіркового нападника Ліонеля Мессі, то на нього ця "аргентинська чистка" складу в ПСЖ не розповсюджується.