Зірковий аргентинець продовжує випробовувати проблеми з лівим ахіловим сухожиллям.
Ліонель Мессі, getty images
19 апреля 2022, 18:30
У поєдинку 33-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен вирушить до Анжі, де може достроково оформити своє ювілейне, десяте чемпіонство в історії.
Проте, як повідомляє офіційний сайт ПСЖ, у цьому протистоянні не зможе взяти участь зірковий нападник Ліонель Мессі, який отримав травму.
34-річний аргентинець продовжує лікувати запалення лівого ахілового сухожилля, через що він не зможе зіграти проти Анже.
Зазначимо, що ПСЖ достроково стане чемпіоном Ліги 1 сезону-2021/22, якщо обіграє Анже, а Марсель у паралельному матчі на своєму полі не зможе перемогти Нант.
Для дострокового завоювання золотих медалей паризький гранд також може залишитися задовольнятися нічиєю з Анже, якщо Марсель зазнає поразки від Нанта. Обидва ці поєдинки відбудуться завтра, 20 квітня, о 22:00