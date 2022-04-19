Франция

Зірковий аргентинець продовжує випробовувати проблеми з лівим ахіловим сухожиллям.

У поєдинку 33-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен вирушить до Анжі, де може достроково оформити своє ювілейне, десяте чемпіонство в історії.

Проте, як повідомляє офіційний сайт ПСЖ, у цьому протистоянні не зможе взяти участь зірковий нападник Ліонель Мессі, який отримав травму.

34-річний аргентинець продовжує лікувати запалення лівого ахілового сухожилля, через що він не зможе зіграти проти Анже.

Зазначимо, що ПСЖ достроково стане чемпіоном Ліги 1 сезону-2021/22, якщо обіграє Анже, а Марсель у паралельному матчі на своєму полі не зможе перемогти Нант.

Для дострокового завоювання золотих медалей паризький гранд також може залишитися задовольнятися нічиєю з Анже, якщо Марсель зазнає поразки від Нанта. Обидва ці поєдинки відбудуться завтра, 20 квітня, о 22:00