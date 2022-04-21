Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

Парі Сен-Жермен у 33-му турі французької Ліги 1 був близьким до того, аби достроково стати чемпіоном країни в черговий раз у своїй історії. Проте, не дивлячись на впевнену перемогу в гостях над Анже, "червоно-синім" потрібна була ще й поразка Марселя в домашньому матчі проти Нанта в паралельному матчі, якої так і не сталося.

Огляд матчу:

Анже — ПСЖ 0:3

Голи: Мбаппе, 28, Рамос, 45+1, Маркіньос, 45.

Анже: Мандреа — Бамба, Ебосе, Траоре, Тома, Думбія — Оунахі (Маньяні, 78), Бенталеб (Менді, 72), Фюльжені (Каппель, 72) — Чо (Яколіш, 78), Буфаль (Нінга, 14).

ПСЖ: Навас — Маркіньос, Рамос, Керер — Хакімі (Бітшиабу, 86), Діна (Мішю, 72), Данілу, Вейналдум (Гуйє, 78), Бернат (Мендеш, 71) — Ді Марія 9Сімонс, 86), Мбаппе.

Предупреждения: Думбія — Бернат, Діна.

На 90+1 хвилині був вилучений Едуар Мішю (ПСЖ) (груба гра).

Джерело: MEGOGO.