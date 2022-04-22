Франция

Фахівець хоче попрацювати у Франції.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте може очолити французький ПСЖ. Про це повідомляє Le Parisien.

Італійській фахівець повідомив керівництву ПСЖ, що мріє стати у руля клубу та зацікавлений у пропозиції.

Договір італійця зі "шпорами" розрахований ще один сезон. Він був підписаний у листопаді 2021 року.

Але, як зазначається, добрі стосунки між президентами клубів Даніелем Леві та Нассером Аль-Хелайфі можуть допомогти тренеру безболісно змінити місце роботи.

Нагадаємо, що влітку керівництво ПСЖ може звільнити головного тренер Мауріціо Почеттіно через невдачі у Лізі чемпіонів.