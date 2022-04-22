Аргентинець може змінити клубну прописку.
Анхель Ді Марія, getty images
22 апреля 2022, 23:59
Анхель Ді Марія з великою ймовірністю покине Парі Сен-Жермен у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Tyc Sports, аргентинський вінгер привернув до себе інтерес з боку Барселони, Атлетіко та Ювентуса.
Зазначимо, що контракт аргентинського вінгера з парижанами спливає вже цього літа, а тому Ді Марія може дістатися новому клубу безкоштовно.
Нагадаємо, що Нерес або Ді Марія можуть замінити Дібалу у Ювентусі.