Франция

Аргентинець може змінити клубну прописку.

Анхель Ді Марія з великою ймовірністю покине Парі Сен-Жермен у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Tyc Sports, аргентинський вінгер привернув до себе інтерес з боку Барселони, Атлетіко та Ювентуса.

Зазначимо, що контракт аргентинського вінгера з парижанами спливає вже цього літа, а тому Ді Марія може дістатися новому клубу безкоштовно.

Нагадаємо, що Нерес або Ді Марія можуть замінити Дібалу у Ювентусі.