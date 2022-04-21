Италия

Туринці хочуть підписати досвідченого аргентинця.

Ювентус розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо, туринський клуб націлився на Анхеля Ді Марію з Парі Сен-Жермен.

Зазначимо, що контракт аргентинського вінгера з парижанами спливає вже цього літа, а тому Ді Марія може дістатися Ювентусу безкоштовно.

Нагадаємоб що ПСЖ вирішив розлучитися з усіма гравцями з Аргентини, крім Мессі.