Туринці хочуть підписати досвідченого аргентинця.
Анхель Ді Марія, getty images
21 апреля 2022, 23:57
Ювентус розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо, туринський клуб націлився на Анхеля Ді Марію з Парі Сен-Жермен.
Зазначимо, що контракт аргентинського вінгера з парижанами спливає вже цього літа, а тому Ді Марія може дістатися Ювентусу безкоштовно.
Нагадаємоб що ПСЖ вирішив розлучитися з усіма гравцями з Аргентини, крім Мессі.