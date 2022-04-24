Франция

Воротар висловився щодо свого майбутнього.

Воротар Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуіджи Доннарумма висловився щодо свого майбутнього, яке останнім часом пов'язують із тим, що голкіпер може залишити свій клуб.

Футболіст запевнив, що він не пов'язує на даном етапі кар'єри своє майбутньє з іншими клубами, окрім як ПСЖ.

"Ми щасливі, що змогли виграти десятий титул для клубу, але в одночас засмучені вильотом з Ліги чемпіонів. Я залишусь в ПСЖ и ми спробуємо завоювати цей трофей. Ми розуміємо розпач фанатів, для яких ЛЧ важливіша за чемпіонат. Зробимо все в наступному сезоні, щоб їх порадувати.

Мілан? Дуже сподіваюсь, що вони зможуть взяти Скудетто — клуб на це заслуговує", — розповів Доннарумма для Sky Italia.

Для ПСЖ цей чемпіонський титул став десятим в історії клубу і за цим показником парижани зрівнялися із Сент-Етьєном.