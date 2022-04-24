Франция

Футболіст оцінив перемогу парижан у чемпіонаті.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос прокоментував перемогу клубу у Лізі 1 за підсумком сезону-2021/22.

"Ми чемпіони! Ми заслуговували на цей трофей з самого початку сезону і до кінця. Пишаюся командою і радий виграти Лігу 1 вперше, це шостий чемпіонський трофей у моїй кар'єрі.

Дякую за підтримку. Час святкувати, а потім треба повернутися заради більшого. Ми завжди хочемо більшого", — написав в Instagram футболіст.

Нагадаємо, що Рамос перейшов у ПСЖ влітку 2021 року з Реалу. На його рахунку у цьому сезоні 10 матчів та два голи.