Франция

Бразильський центрбек заявив про бажання залишитись у паризькому гранді.

Центральний захисник ПСЖ Маркіньос висловився про своє майбутнє і заявив про бажання продовжити свої виступи в стані чинного чемпіона Франції.

"Сьогодні я не думаю про те, щоб покинути Парі Сен-Жермен, це не входить до моїх планів. Якщо є можливість провести тут всю кар'єру, я не проти! Я щасливий у Парижі", — цитує слова Маркіньоса журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, наразі паризький гранд веде з 27-річним бразильцем переговори щодо нового контракту. Нинішня угода спливає влітку 2024 року.

У поточному сезоні Маркіньос провів за ПСЖ 36 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист.