Франция

У клубі припускають, що його професійну кар'єру закінчено.

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас може завершити кар'єру наприкінці цього сезону. Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, 34-річний іспанець отримав травму у матчі за другу команду "монегасків", і, можливо, вибув до кінця сезону.

Зазначається, що джерела в клубі припускають, що його професійна кар'єра закінчена, тому що його контракт розрахований до літа цього року і керівництво не пропонуватиме його продовжити.

Цього сезону Фабрегас провів лише п'ять поєдинків, у яких не відзначився результативними діями.