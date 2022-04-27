Франция

"Доги" готові продати свого форварда влітку.

Французський Лілль готовий до продажу низки футболістів, серед яких головна зірка "догів" — Джонатан Девід.

Футболіст добре зарекомендував себе із 2018 року, коли він приєднався до Ліллю та готовий піти на підвищення, повідомляє Фабріціо Романо.

Французський клуб очікує виручити за свого форварда близько 50 млн євро.

В поточному сезоні Девід провів 44 матчі у футболці Ліллю, забивши 17 м'ячів.

Раніше повідомлялось про інтерес Інтера до канадця.