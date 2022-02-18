Италия

Джанлука Скамакка, Пауло Дибала и Джонатан Дэвид входят в шорт-лист "нерадзурри".

В летнее трансферное окно Интер готов рассмотреть предложения по своему нападающему Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на то, что аргентинский форвард подписал с "нерадзурри" новое соглашение до 2026 года всего несколько месяцев назад, он продолжает привлекать внимание многих европейских клубов.

Ввиду того, что Лаутаро в последних 13 матчах Лиги чемпионов не забивал, а его последний гол в этом турнире датируется ноябрем 2020 года, в руководстве миланского клуба готовы рассмотреть его продажу предстоящим летом по адекватной цене.

На замену 24-летнему аргентинцу Интер рассматривает одновременно три кандидатуры: Пауло Дибалу из Ювентуса, Джонатана Дэвида из Лилля и Джанлуку Скамакку из Сассуоло.

В текущем сезоне Лаутаро провел в футболке "нерадзурри" 32 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 12 мячей и отдать 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.