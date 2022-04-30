Перший сезон у ПСЖ не задався у досвідченого центрбека через постійні травми.
Серхіо Рамос, getty images
30 апреля 2022, 13:32
Центральний захисник Парі Сен-Жермен Серхіо Рамос на початку квітня цього року повернувся на футбольне поле після чергової травми.
36-річний іспанець, незважаючи на свій вік, пообіцяв повернутись на свій колишній рівень.
"Я щасливий повернутися на поле, регулярно проводити матчі. Я докладу всі зусилля, щоб повернутися на свій колишній рівень.
Можливо, це навіть вдасться мені до кінця поточного сезону, а потім я продовжу в такому ж темпі. Мати змогу зараз грати в футбол – це нагорода за мою важку працю над собою", — цитує слова Серхіо Рамоса Foot Mercato.
Зазначимо, що у поточному сезоні Серхіо Рамос провів за ПСЖ 11 неповних матчів у всіх турнірах (663 хвилини), у яких він забив два м'ячі. Причиною таких рідкісних появ іспанця на полі стали постійні травми.