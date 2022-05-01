Франция

Французький клуб спокушає гравця великими грошима.

Ще на початку 2022 року позиції нападника Усмана Дембеле в каталонській Барселоні були доволі неоднозначними. Хаві не бачив скандального виконавця в стартовому складі, а тим часом французький Парі Сен-Жермен намагався домовитися щодо його повернення на батьківщину після завершення контракту з "блаугранас".

Не дивлячись на це, 24-річний футболіст наприкінці сезону зумів завоювати як довіру головного тренера, так і милосердя збоку вболівальників клубу, через що Барселона зараз роздумує над тим, яким чином умовити Дембеле на продовження відносин.

Однак новоспечені чемпіони Франції все ще не відступають у своїх намаганнях заручитися домовленістю про перехід із Усманом.

Заради цього ПСЖ ладен навіть зробити його гравцем із однією з найбільших заробітних плат у клубі, запропонувавши угоду на 17 млн євро "чистих" виплат на рік.

Ця сума є недосяжною для Барселони в її поточному скрутному фінансовому становищі, тому вона не буде чинити спротив французьким опонентам за перемовинами в фінансовому плані.

Нагадаємо, що Дембеле в поточному сезоні зіграв у 28 матчах, забивши двічі та віддавши 11 гольових передач.