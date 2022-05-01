Франция

22-річний канадець може відправитися на підвищення у літнє трансферне вікно.

Нападник французького Лілля Джонатан Девід може змінити клубну прописку в літнє трансферно і вирушити до більш престижного європейського чемпіонату.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 22-річний канадець готовий покинути свій нинішній клуб.

За інформацією джерела, Арсенал та Мілан стежать за ситуацією навколо футболіста, чий контракт із Ліллем розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Джонатан Девід провів на клубному рівні 44 поєдинки, в яких він забив 17 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Ліль готовий розлучитися з канадським форвардом за 50 мільйонів євро.