Франция

Боси клубу склали свій шорт-лист.

Італійський журналіст та інсайдер Джанлука Ді Марціо розповів про плани ПСЖ змінити головного тренера влітку.

За його інформацією, клуб визначив трьох кандидатів, які можуть змінити Мауріціо Почеттіно.

"Почеттіно йде з ПСЖ. Не знаю, де він продовжить кар’єру. Думав, він опиниться в Манчестер Юнайтед, тому що сер Алекс Фергюсон високо оцінює його.

Багато людей говорять про Конте в ПСЖ, але не думаю, що це на серйозному рівні. Звичайно, якщо Конте піде, Почеттіно може повернутися в Тоттенгем, оскільки Леві з ним у хороших відносинах.

Наразі серйозного прогресу у перемовинах з Конте немає. ПСЖ хотів тен Хага до того, як він перейшов в Манчестер Юнайтед, він був однією з їхніх цілей. Тепер новим тренером може бути Конте, Льов чи Мотта", — сказав Ді Марціо в інтерв'ю Wettfreunde.