Боси клубу склали свій шорт-лист.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаіфі, Getty Images
01 мая 2022, 18:26
Італійський журналіст та інсайдер Джанлука Ді Марціо розповів про плани ПСЖ змінити головного тренера влітку.
За його інформацією, клуб визначив трьох кандидатів, які можуть змінити Мауріціо Почеттіно.
"Почеттіно йде з ПСЖ. Не знаю, де він продовжить кар’єру. Думав, він опиниться в Манчестер Юнайтед, тому що сер Алекс Фергюсон високо оцінює його.
Багато людей говорять про Конте в ПСЖ, але не думаю, що це на серйозному рівні. Звичайно, якщо Конте піде, Почеттіно може повернутися в Тоттенгем, оскільки Леві з ним у хороших відносинах.
Наразі серйозного прогресу у перемовинах з Конте немає. ПСЖ хотів тен Хага до того, як він перейшов в Манчестер Юнайтед, він був однією з їхніх цілей. Тепер новим тренером може бути Конте, Льов чи Мотта", — сказав Ді Марціо в інтерв'ю Wettfreunde.