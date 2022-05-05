Франция

Агент футболіста підтвердив, що його клієнт не роздумує про зміну клубної прописки.

Крайній захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі продовжить виступи за свій нинішній клуб і не розглядає варіант із трансфером в літнє трансферне вікно.

Про це заявив футбольний агент Алехандро Камано, який представляє інтереси 23-річного марокканця.

"Він щасливий там, у нас залишилося чотири роки контракту з ПСЖ. Ашраф ще молодий і хоче продовжувати рости як гравець у Парі Сен-Жермен", — цитує слова Камано журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Ашраф Хакімі провів за ПСЖ 38 поєдинків, у яких він забив 4 голи та віддав 6 асистів.