Франция

Футболіст був близький до придбання активу.

Захисник каталонської Барселони Жерар Піке міг купити французький клуб з великою історією Ред Стар.

"Ми були на межі покупки клубу з Франції Ред Стар. На жаль, цього зробити не вдалося. Чому? Ми з партнерами трохи запізнилися з переговорами. Я їздив до Парижа, побачив стадіон і поговорив із Патрісом Аддадом, тодішнім власником.

Ми шукали в Європі клуб з великою базою фанатів та історією, який міг би відповідати нашим бажанням та очікуванням. Саме Ред Стар зі своєю історією, з тим, що він знаходиться в Парижі, зі своїми яскравими вболівальниками та стадіоном, який зараз реконструюється, нам одразу підійшов.

В останній момент ми зробили дуже хорошу пропозицію, але, зрештою, цього не сталося", — сказав Піке.

Ред Стар зараз виступає у третьому по силі дивізіоні Франції. Після 32 турів клуб перебуває на 11 сходинці.

Нагадаємо, що ще у 2019 році каталонец став власником клубу ФК Андорра. Виплативши усі борги, він розпочав активне фінансування клубу. Наразі Андорра виступає у Сегунді Б, але займає перше місце та має шанси напряму пробитись до Сегунди.