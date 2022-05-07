Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

Монако на шляху заочної боротьби проти Марселя за другу сходинку турнірної таблиці французької Ліги 1 в рамках 36-го туру здійснило візит до вже фактично колишнього чемпіону країни — Лілля. "Монегаски" забили першими під завісу першого тайму, однак у середині другого пропустили, що змусило їх докладати додаткових зусиль задля здобутку надважливої перемоги.

Огляд матчу:

Лілль — Монако 1:2

Голи: Гомес, 69 — Тчуамені, 42, 75.

Лілль: Жардім — Челік, Фонте, Ботман, Джало — Бамба (Ліхаджи, 90+1), Андре (Брадаріч, 87), Онана, Гудмундссон (Жегрова, 56) — Девід (Гомес, 56), Веа.

Монако: Нюбель — Агілар, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке — Фофана, Тчуамені — Вандерсон, Фолланд (Жан Лукас, 81), Головін (Якобс, 56) — Бен Єддер (Боаду, 66).

Попередження: Челік, Фонте, Андре, Бамба — Бен Єддер.