До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.
Лілль — Монако, twitter.com/AS_Monaco
07 травня 2022, 07:50
Монако на шляху заочної боротьби проти Марселя за другу сходинку турнірної таблиці французької Ліги 1 в рамках 36-го туру здійснило візит до вже фактично колишнього чемпіону країни — Лілля. "Монегаски" забили першими під завісу першого тайму, однак у середині другого пропустили, що змусило їх докладати додаткових зусиль задля здобутку надважливої перемоги.
Огляд матчу:
Лілль — Монако 1:2
Голи: Гомес, 69 — Тчуамені, 42, 75.
Лілль: Жардім — Челік, Фонте, Ботман, Джало — Бамба (Ліхаджи, 90+1), Андре (Брадаріч, 87), Онана, Гудмундссон (Жегрова, 56) — Девід (Гомес, 56), Веа.
Монако: Нюбель — Агілар, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке — Фофана, Тчуамені — Вандерсон, Фолланд (Жан Лукас, 81), Головін (Якобс, 56) — Бен Єддер (Боаду, 66).
Попередження: Челік, Фонте, Андре, Бамба — Бен Єддер.