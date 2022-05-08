Півзахисник буде дуже популярним найближчого трансферного вікна.
Орельєн Тчуамені, twitter.com/AS_Monaco
08 травня 2022, 13:03
До завершення поточного контракту між французьким Монако та півзахисником Орельєном Тчуамені залишається ще два роки, однак уже зараз за ним потрохи починає вишиковуватися черга з потенційних покупців.
Як повідомляє місцева преса, найближче трансферне вікно обіцяє стати доволі гарячим у контексті цього молодого виконавця, бо мадридський Реал та англійський Ліверпуль планують долучитися до перегонів за право підписати з ним угоду про перехід.
Єдине, що може зупинити потенційних покупців, шалений цінник, який повісив на свого виконавця Монако, не маючи бажання найближчим часом віддавати його іншими клубам.
У поточному сезоні 22-річний Тчуамені за 48 зіграних матчів забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.