Франция

Півзахисник буде дуже популярним найближчого трансферного вікна.

До завершення поточного контракту між французьким Монако та півзахисником Орельєном Тчуамені залишається ще два роки, однак уже зараз за ним потрохи починає вишиковуватися черга з потенційних покупців.

Як повідомляє місцева преса, найближче трансферне вікно обіцяє стати доволі гарячим у контексті цього молодого виконавця, бо мадридський Реал та англійський Ліверпуль планують долучитися до перегонів за право підписати з ним угоду про перехід.

Єдине, що може зупинити потенційних покупців, шалений цінник, який повісив на свого виконавця Монако, не маючи бажання найближчим часом віддавати його іншими клубам.

У поточному сезоні 22-річний Тчуамені за 48 зіграних матчів забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.